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100 Kampung Nelayan Ditargetkan Beroperasi Akhir 2026, Ini Fasilitasnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |14:24 WIB
100 Kampung Nelayan Ditargetkan Beroperasi Akhir 2026, Ini Fasilitasnya
Presiden Prabowo Subianto bersama kabinet merah putih (foto: dok ist)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan 100 Kampung Nelayan, yang tengah disiapkan pemerintah dipercepat. Program tersebut ditargetkan rampung dan siap beroperasi pada akhir 2026.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta laporan terbaru mengenai perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta update perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah dipersiapkan pemerintah,” ujar Teddy, Sabtu (10/10/2026).

Menurut Teddy, 100 Kampung Nelayan tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

“Hingga akhir tahun 2026, sebanyak 100 Kampung Nelayan ditargetkan siap beroperasi dengan berbagai fasilitas penunjang aktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan,” lanjutnya.

 

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