ABK Korban Penyanderaan Perompak Somalia Dirujuk ke RS Polri

JAKARTA - Polres Bogor mengevakuasi Piki Mutakim (25), anak buah kapal (ABK) yang menjadi korban penyanderaan oleh perompak Somalia ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hal itu dilakukan lantaran Piki dinilai memerlukan perawatan dan rehabilitasi lebih jauh.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto bersama tim Dokkes Polres Bogor sempat terjun langsung menuju kediaman Piki untuk melakukan asesmen awal terhadap kondisi kesehatan Piki.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Piki membutuhkan perawatan dan rehabilitasi yang jauh lebih komprehensif pasca-trauma penyanderaan.

"Evakuasi medis malam ini adalah langkah cepat kami untuk memastikan saudara kita, Piki Mutakim, mendapatkan fasilitas observasi dan penyembuhan terbaik dari Pusdokkes Polri," ujar Wikha, Sabtu (10/10/2026).

Wikha memastikan upaya penanganan lebih lanjut ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara untuk melindungi warganya.

Adapun langkah ini juga menurutnya menunjukan komitmen Polri yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tapi juga menjadi penyelamatan nyawa dan pemulihan warga.