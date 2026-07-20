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2 WNI Disandera di Myanmar, Kemlu Berhasil Lacak Lokasi Korban

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |13:42 WIB
2 WNI Disandera di Myanmar, Kemlu Berhasil Lacak Lokasi Korban
Ilustrasi penyanderaan (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon menerima informasi dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia (WNI) berinisial A.E. dan S. di Myanmar. Selain itu, ada tuntutan tebusan sebesar Rp200 juta.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan, setelah menerima laporan pada 15 Juli 2026, KBRI Yangon melakukan penelusuran awal, termasuk berkomunikasi dengan pihak keluarga dan berbagai sumber informasi di lapangan.

“Berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua WNI dimaksud,” ungkap Heni, Senin (20/7/2026).

Heni mengatakan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026 KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar guna meminta bantuan penelusuran dan konfirmasi keberadaan kedua WNI dengan melampirkan salinan paspor sebagai dokumen identitas yang tersedia.

“KBRI Yangon juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di Myanmar untuk memperoleh informasi lebih lanjut serta menyiapkan langkah-langkah penyelamatan apabila keberadaan keduanya berhasil dikonfirmasi,” katanya.

Heni memastikan pihaknya terus berkomunikasi dengan keluarga kedua WNI guna memperoleh informasi tambahan yang dapat mendukung proses penelusuran. Kemlu akan terus berkoordinasi dengan otoritas Myanmar, kementerian/lembaga terkait di Indonesia, serta menyampaikan perkembangan lebih lanjut apabila terdapat informasi baru.

Kasus ini, kata Heni, kembali menjadi pengingat akan tingginya risiko yang dihadapi WNI yang bekerja secara nonprosedural di kawasan Asia Tenggara, khususnya pada sektor online scam. Berdasarkan pola yang berulang dalam berbagai kasus, para korban umumnya direkrut melalui tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi di Thailand, seperti di sektor konstruksi, perhotelan, maupun pekerjaan lainnya.

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