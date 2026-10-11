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DPR Dorong Penyelamatan Tesso Nilo Putus Jaringan Perambah Hutan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |21:08 WIB
DPR Dorong Penyelamatan Tesso Nilo Putus Jaringan Perambah Hutan
Taman Nasional Tesso Nilo (Foto: Dok Okezone/Okezone)
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JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mengingatkan penyelamatan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, harus mampu memutus jaringan ekonomi para perambah hutan. Penertiban kawasan dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan apabila pihak yang memperoleh keuntungan dari kerusakan lingkungan tidak dimintai pertanggungjawaban.

Persoalan Tesso Nilo, menurut Azis, tidak cukup dipahami hanya dari berkurangnya tutupan hutan. Di balik kerusakan kawasan konservasi, terdapat persoalan penguasaan tanah, transaksi ekonomi, pembiayaan perkebunan, dan lemahnya pengawasan.

“Peta kerusakan menjelaskan di mana hutan hilang. Untuk mengetahui mengapa kehilangan itu berulang, kita harus menelusuri hubungan antara modal, penguasaan tanah, administrasi, perdagangan, dan pengawasan,” ujar Azis, Minggu (11/10/2026).

Menurut Azis, penertiban terhadap perkebunan ilegal perlu dilaksanakan secara menyeluruh hingga menjangkau pihak-pihak yang mengendalikan kegiatan ekonomi di balik penguasaan kawasan. Ia menilai penanganan yang hanya berfokus pada penggarap di lapangan berisiko mengabaikan jaringan ekonomi yang menjadi pendorong utama pembukaan kawasan.

“Keberhasilan menghapus perkebunan ilegal dapat kehilangan makna apabila insentif ekonomi untuk membuka kawasan kembali tetap tersedia,” ujarnya.

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Topik Artikel :
DPR RI Tesso Nilo Hutan
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