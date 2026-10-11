Gempa Bumi Berkekuatan Magnitudo 5,7 Landa Sukabumi, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, pada Minggu (11/10/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.

Pusat gempa berada di laut pada jarak 193 kilometer barat daya Kabupaten Sukabumi dengan kedalaman 10 kilometer.

"Gempa ini tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG melalui keterangan resminya.

Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan.

(Rahman Asmardika)

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