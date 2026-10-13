Gegara Korek Api, Anak di Bekasi Tewas Dicelurit Temannya

JAKARTA - Polres Metro Bekasi mengungkap kasus perkelahian dua anak di bawah umur, AM (15) dan RM (15), di Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (13/10/2026) pukul 02.00 WIB dipicu hal sepele. Satu orang tewas akibat tebasan celurit.

"Perselisihan tersebut diduga dipicu persoalan korek api yang kemudian berkembang menjadi kesepakatan untuk melakukan perkelahian menggunakan senjata tajam jenis celurit," ujar Kasi Humas Polres Metro Bekasi, AKP Aliyani.

Menurut Aliyani, petugas menduga motif perselisihan antara AM dan RM berawal dari masalah pribadi. Tim penyidik juga memeriksa percakapan WhatsApp yang diduga memuat pembahasan mengenai kesepakatan keduanya untuk terlibat dalam perkelahian.

Akibat peristiwa tragis itu, AM dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami dua luka pada bagian punggung dan satu luka pada bagian leher depan. "Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian," jelasnya.

Setelah mendapat kabar tersebut, Kapolsek Sukatani melalui Unit Reskrim mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) sekitar pukul 03.00 WIB untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi.