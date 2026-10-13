Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Duh! Kepala Puskesmas Digerebek saat Berduaan dengan Istri Orang di Ruang Kerja

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |01:00 WIB
Duh! Kepala Puskesmas Digerebek saat Berduaan dengan Istri Orang di Ruang Kerja
Kepala Puskesmas Digerebek saat Berduaan dengan Istri Orang di Ruang Kerja
A
A
A

SAMPANG - Kepala Puskesmas Robatal berinisial B dan seorang staf berinisial IA dibawa ke Polres Sampang, Madura, Jawa Timur, setelah terjadi penggerebekan di ruang kerja kepala puskesmas. Penggerebekan dilakukan oleh suami IA didampingi anggota Polsek Robatal dan Bhabinsa.

Kasie Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan, saat penggerebekan berlangsung, B dan IA diketahui berada di dalam ruang kerja kepala Puskesmas Robatal.

"Salah satu staf di puskesmas tersebut berada di ruang oknum kapus di salah satu puskesmas di Kabupaten Sampang," ujar AKP Eko, Senin (12/10/2026).

Polisi membawa keduanya ke Polres Sampang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sekaligus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami peristiwa tersebut dan mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait.

"Untuk hal yang terjadi, apakah itu perselingkuhan apakah hal-hal yang tidak diinginkan masih pendalaman dan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Sampang," pungkasnya.

Sementara itu, kuasa hukum B, Jakfar Sodiq belum bersedia memberikan penjelasan lebih jauh karena kliennya masih menjalani pemeriksaan polisi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sampang viral Selingkuh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/338/3247457//pembubaran-uHrS_large.jpg
Pria yang Bawa Golok Bubarkan Ibadah GKPI Rajeg Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/338/3247385//viral-p7yG_large.jpg
Viral Satpol PP Bentrok dengan Pekerja Proyek di Bulungan, Pramono Ungkap Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/629/3247363//kasih_ibu_di_ruang_nicu-sXfr_large.png
Viral Bayi Alena Meninggal Usai Diberikan Telur Mentah, Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/25/3247300//tabebuya_di_bogor-p9Aq_large.jpeg
Viral! Tabebuya Bermekaran di Sejumlah Wilayah Indonesia, Jalanan bak Musim Semi Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/340/3247046//viral-Nsg8_large.jpg
19 Siswa Dilarikan ke Rumah Sakit karena Gas Air Mata, Polisi Akhirnya Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/338/3246922//viral-y05B_large.jpg
Kasus Dugaan Pemerasan Pengusaha, Jaksa Soroti Adanya Permintaan Uang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement