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Geger! Temukan Indikasi Pembangunan Tol CMNP Harbour Road II Bengkak Rp1,5 Triliun, CBA: Kejagung Harus Usut Jusuf Hamka

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |09:23 WIB
Geger! Temukan Indikasi Pembangunan Tol CMNP Harbour Road II Bengkak Rp1,5 Triliun, CBA: Kejagung Harus Usut Jusuf Hamka
Diskusi publik “Membongkar Mafia Oligarki di Jalan Tol Era Jokowi” di Sofyan Hotel Cut Meutia, Menteng, Jakarta (Foto: Dok)
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JAKARTA – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan temuan mengenai biaya konstruksi proyek Jalan Tol Harbour Road II (Ancol Timur–Pluit) yang bengkak dari Rp6,8 triliun menjadi Rp8,4 triliun. 

Dia menilai bengkaknya biaya konstruksi proyek jalan tol yang dimiliki Jusuf Hamka alias Babah Alun melalui PT Citra Marga Nusaphala Tbk (CMNP) tersebut perlu ditelusuri aparat penegak hukum. Pasalnya, angka tersebut dalam penelusurannya tidak dievaluasi oleh pemerintah maupun Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Diketahui, Jalan Tol Harbour Road II merupakan proyek jalan tol layang (elevated) yang dikembangkan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), dengan panjang sekitar 9,6 km-9,7 km.

Dalam diskusi bertajuk “Membongkar Mafia Oligarki di Jalan Tol Era Jokowi” di Hotel Sofyan Cut Meutia, Menteng, Jakarta, Senin (12/10/2026), Uchok mempertanyakan dasar kenaikan anggaran itu. 

Dia menyebut biaya konstruksi proyek tersebut awalnya direncanakan sebesar Rp6,8 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp7 triliun sebelum akhirnya mencapai Rp8,4 triliun.

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