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Gunung Ibu Erupsi Pagi Ini, Kolom Abu Membubung 500 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |07:32 WIB
Gunung Ibu Erupsi Pagi Ini, Kolom Abu Membubung 500 Meter
Gunung Ibu Erupsi Pagi Ini (foto: PVMBG)
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JAKARTA - Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, mengalami erupsi pada Senin (26/10/2026) pagi. Kolom abu teramati setinggi sekitar 500 meter di atas puncak.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi terjadi pada pukul 08.34 WIT. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan mengarah ke barat laut.

"Telah terjadi erupsi G. Ibu, Maluku Utara pada hari Senin, 26 Oktober 2026, pukul 08:34 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 500 m di atas puncak (± 1825.0 m di atas permukaan laut)," demikian keterangan PVMBG dalam laporan aktivitas Gunung Ibu, Senin (26/10/2026).

Erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 28 milimeter dan durasi 52 detik.

Saat ini, Gunung Ibu masih berstatus Level II atau Waspada. PVMBG mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 kilometer dari kawah aktif.

"Masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2 km dan perluasan sektoral berjarak 3.5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu," imbau PVMBG.

 

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Topik Artikel :
PVMBG erupsi Gunung Ibu Erupsi
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