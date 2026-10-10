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Gunung Semeru Erupsi Malam Ini, Letusan Disertai Gemuruh

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |22:00 WIB
Gunung Semeru Erupsi Malam Ini, Letusan Disertai Gemuruh
Gunung Semeru (foto: BPBD)
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JAKARTA - Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengalami erupsi pada Sabtu (10/10/2026) malam. Erupsi tersebut disertai suara gemuruh sedang.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi terjadi pada pukul 19.33 WIB. Namun, tinggi kolom abu tidak teramati.

"Telah terjadi erupsi G. Semeru, Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 2026 pukul 19:33 WIB namun tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi ± 2 menit 24 detik. Letusan disertai suara gemuruh sedang," demikian keterangan PVMBG, Sabtu (10/10/2026).

PVMBG menyatakan, Gunung Semeru masih berada pada status Level III atau Siaga. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.

“Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak,” ujarnya.

 

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