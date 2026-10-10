Gunung Ibu Empat Kali Erupsi Hari Ini, Kolom Abu Tertinggi 700 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, mengalami empat kali erupsi pada Sabtu (10/10/2026). Salah satu erupsi menghasilkan kolom abu setinggi 700 meter di atas puncak kawah. Sementara itu, tinggi kolom abu pada erupsi terakhir pukul 18.00 WIT tidak teramati.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), kolom abu tertinggi teramati saat erupsi pada pukul 09.52 WIT. Abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal dan bergerak ke arah timur laut serta timur.

Kolom abu mencapai ketinggian sekitar 700 meter di atas puncak atau sekitar 2.025 meter di atas permukaan laut. Aktivitas tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 28 milimeter dan durasi sementara 1 menit 11 detik.

Erupsi terakhir terjadi pada pukul 18.00 WIT. Dalam laporan PVMBG, tinggi kolom abu pada kejadian tersebut tidak teramati. Aktivitas erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 28 milimeter dan durasi sekitar 58 detik.

“Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat,” tulis PVMBG dalam keterangan tertulisnya.