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Gunung Ibu Erupsi Lagi Malam Ini, Kolom Abu Capai 500 Meter

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |21:45 WIB
Gunung Ibu Erupsi Lagi Malam Ini, Kolom Abu Capai 500 Meter
Gunung Ibu erupsi (Foto: PVMBG)
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JAKARTA – Gunung Ibu di Maluku Utara kembali erupsi pada Minggu (15/11/2026) malam. Ketinggian kolom abu teramati mencapai sekitar 500 meter di atas puncak atau 1.825 meter di atas permukaan laut.

"Telah terjadi erupsi G. Ibu, Maluku Utara pada tanggal 15 November 2026 pukul 21.02 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 500 m di atas puncak," tulis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat daya. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi sekitar 1 menit 5 detik.

"Saat ini G. Ibu berada pada Status Level II (Waspada)," demikian keterangan PVMBG.

Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 kilometer dari kawah serta perluasan sektoral sejauh 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara. Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker dan kacamata.

Seluruh pihak juga diminta menjaga kondusivitas di tengah masyarakat, tidak menyebarkan informasi bohong (hoaks), serta tidak mudah terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti arahan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga diminta senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung atau Pos Pengamatan Gunung Ibu di Gam Ici untuk mendapatkan informasi langsung mengenai aktivitas Gunung Ibu.

(Arief Setyadi )

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