Gunung Ibu Erupsi, Warga Diimbau Jaga Jarak Aman Radius 2 Kilometer

JAKARTA – Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, erupsi pada Minggu (15/11/2026) pukul 20.01 WIT. Namun, tinggi kolom abu tidak teramati.

Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 milimeter dan durasi sekitar 1 menit 7 detik. Saat ini, Gunung Ibu masih berstatus Level II atau Waspada.

Masyarakat di sekitar gunung serta pengunjung dan wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 kilometer dari kawah aktif.

Selain itu, terdapat perluasan sektoral sejauh 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

"Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker), dan mata (kacamata)," tulis laporan PVMBG.

Masyarakat juga diminta menjaga kondusivitas dan tidak menyebarkan informasi bohong atau terpancing isu yang tidak jelas sumbernya. Warga diimbau untuk selalu mengikuti arahan pemerintah daerah.

(Arief Setyadi )

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