Gunung Ibu di Malut Erupsi, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 500 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu di Maluku Utara mengalami erupsi pada Sabtu (10/10/2026) pukul 23.08 WIT. Erupsi tersebut melontarkan abu vulkanik setinggi sekitar 500 meter di atas puncak.

“Telah terjadi erupsi Gunung Ibu, Maluku Utara pada tanggal 10 Oktober 2026 pukul 23:08 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 500 m di atas puncak (± 1.825 m di atas permukaan laut),” demikian laporan Pos Pengamatan Gunung Ibu yang diterbitkan melalui laman Magma Indonesia.

Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 milimeter dan durasi 40 detik. Kolom abu yang teramati berwarna putih hingga kelabu.

“Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah timur laut, timur, dan tenggara,” tulis laporan tersebut.

Dalam laporan yang sama, Gunung Ibu dinyatakan berstatus Waspada atau Level II. Pos Pengamatan Gunung Ibu juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Pertama, masyarakat di sekitar Gunung Ibu serta pengunjung atau wisatawan diminta tidak beraktivitas dalam radius 2 kilometer dari kawah aktif. Larangan tersebut juga berlaku pada perluasan sektoral hingga 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara.