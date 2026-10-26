Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi II DPR: Revisi UU Pemilu Ditargetkan Rampung Paling Lambat Maret 2027

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |21:05 WIB
Komisi II DPR: Revisi UU Pemilu Ditargetkan Rampung Paling Lambat Maret 2027
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.
A
A
A

JAKARTA - Komisi II DPR RI mulai menyusun jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Penyusunan draf ditargetkan selesai akhir Desember 2026, sementara pengesahan undang-undang dipatok paling lambat pada akhir Maret 2027.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa Panitia Kerja (Panja) telah membagi proses penyusunan RUU inisiatif DPR ini ke dalam dua tahapan utama.

Pada tahap pertama, Komisi II DPR fokus merampungkan dokumen dasar berupa draf naskah akademik dan draf RUU yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

“Jadi target awal ini kita menyusun draf naskah akademik dan draf RUU-nya. Itu kami rencanakan selesai di akhir tahun ini atau di akhir Desember,” kata Doli saat ditemui di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Setelah draf tersebut rampung di tingkat komisi, dokumen regulasi akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR, kemudian dikirimkan kepada Presiden.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249707//dpr-iCT1_large.jpg
RUU Pemilu, DPR Pertimbangkan Anggota KPU-Bawaslu Ditambah Jadi 9 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/337/3247495//doli_kurnia-sv4H_large.jpg
Disindir Munafik, Doli Kurnia Serang Balik Hasyim: Dia Lupa 2 Kali Dipecat Sebagai Ketua KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/337/3246140//panja_ruu_pemilu-RTUN_large.jpg
Panja Tetapkan 10 Isu Strategis RUU Pemilu, Ditargetkan Rampung Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3244997//dpr-w1Ki_large.jpg
Komisi II DPR Resmi Bentuk Panja RUU Pemilu, Jadwal Pembahasan Disusun Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/337/3244906//menkum_supratman-UHGg_large.jpeg
Menkum: Pemerintah Tunggu DPR soal Presidential Threshold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243626//dpr_ri-6AiC_large.jpg
Komisi II DPR Pastikan Panja RUU Pemilu Terbentuk Sebelum Reses
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement