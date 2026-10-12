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Disindir Munafik, Doli Kurnia Serang Balik Hasyim: Dia Lupa 2 Kali Dipecat Sebagai Ketua KPU

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |20:50 WIB
Disindir Munafik, Doli Kurnia Serang Balik Hasyim: Dia Lupa 2 Kali Dipecat Sebagai Ketua KPU
Ahmad Doli Kurnia (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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JAKARTA – Mantan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, meradang setelah namanya disebut oleh mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari. Hasyim diketahui mengingatkan Doli agar tidak munafik terkait polemik Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. 

Ketentuan itu disebut sebagai pasal selundupan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka dalam persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024. Doli pun 'berbalas pantun' dengan menyebut Hasyim sebenarnya sedang merefleksikan dirinya sendiri ketika mengatakan, "Lupa boleh, munafik jangan."

"Jadi Saudara Hasyim itu sebenarnya sedang membicarakan atau menjelaskan tentang dirinya sendiri, ya. Dia menggunakan kata lupa dan munafik, ya," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).

"Dia lupa, dia sudah pernah dua kali dipecat sebagai Ketua KPU karena kemunafikannya, gitu ya. Dan dia menikmati kemunafikan itu. Sekarang sedang menikmati kemunafikan itu," lanjutnya.

Tak hanya itu, politikus Golkar tersebut turut menyindir posisi Hasyim Asy'ari yang saat ini menjabat sebagai komisaris di salah satu badan usaha milik negara (BUMN), khususnya di sektor perkebunan. Doli pun mendesak Hasyim untuk terbuka mengenai proses di balik penunjukan jabatan tersebut.

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