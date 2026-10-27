Gelar Operasi Patuh 2026, Korlantas Utamakan Kesadaran dan Keselamatan

JAKARTA — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar Operasi Patuh 2026 mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi ini digelar sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat agar semakin disiplin dan patuh terhadap aturan lalu lintas.

Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Turmudi, menekankan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya dilihat dari jumlah pelanggaran yang ditindak, melainkan dari perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

“Operasi Patuh bukan ajang memperbanyak tilang,” kata Turmudi dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).

Menurutnya, pelaksanaan Operasi Patuh harus berorientasi pada upaya menciptakan keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Penindakan tetap dilakukan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, namun harus diimbangi dengan edukasi serta imbauan kepada masyarakat.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan semata-mata untuk menghindari sanksi, melainkan untuk melindungi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

"Keberhasilan operasi diukur dari meningkatnya kesadaran, kepatuhan, dan keselamatan masyarakat, bukan banyaknya penindakan," ujarnya.

Melalui Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri mengajak seluruh masyarakat menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan bersama. Dengan meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan pengendara, diharapkan tercipta lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan.

(Rahman Asmardika)

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