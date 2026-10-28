Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Ini Ribuan Mahasiswa Demo di DPR hingga Bundaran HI, Polri: Gunakan Jalur Alternatif!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |07:40 WIB
Hari Ini Ribuan Mahasiswa Demo di DPR hingga Bundaran HI, Polri: Gunakan Jalur Alternatif!
Hari Ini Ribuan Mahasiswa Demo di DPR hingga Bundaran HI/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Ribuan mahasiswa akan melakukan aksi unjuk rasa mulai dari Gedung DPR, Bundaran HI, Monas dan Tugu Tani pada Rabu, (28/10/2026). Polisi mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif.

Dalam keterangan yang disampaikan TMC Polda Metro, aksi unjuk rasa tersebut akan dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Polisi memperkirakan, adanya kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.

“Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB hingga selesai di kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas dan Tugu Tani, diperkirakan terjadi kepadatan lalu lintas dan rekayasa arus secara situasional,” tulis TMC Polda Metro di akun Instagramnya.

Oleh karena itu, pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat dapat menghindari kawasan tersebut dan menggunakan jalur alternatif lainnya. Hal itu dilakukan agar terhindar dari kemacetan.

“Diimbau untuk menggunakan rute alternatif lain, mengatur waktu perjalanan dan ikuti petunjuk serta arahan petugas di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga fasilitas umum dan ruang publik saat kegiatan penyampaian aspirasi hari ini.

Budi  menekankan pentingnya saling menghormati dan menjaga ketertiban agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat dengan aman dan damai, sementara aktivitas warga lainnya tetap berjalan dengan lancar.

“Ruang publik adalah milik kita bersama. Ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, ada pula yang bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Semua memiliki hak yang perlu kita hormati,” terang Kombes Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/337/3250473/komnas_ham-WxTK_large.jpg
Besok Ribuan Mahasiswa Demo, Komnas HAM ke Aparat: Gunakan Pendekatan HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/337/3249169/greenpeace-ywbp_large.jpg
6 Aktivis Dibebaskan, Greenpeace: Bukan Akhir dari Perjuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3249077/demo-NtOD_large.jpg
Gelombang Massa Aksi Terus Berdatangan ke Kawasan Tugu Tani Jakpus, Begini Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3249067/demo_mahasiswa-XLIe_large.jpg
Ini Alasan Mahasiswa Lepas Almamater saat Demo di Tugu Tani Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3248997/greenpeace-VHnA_large.jpg
6 Aktivis Greenpeace Dilarikan ke Klinik Usai Bentangkan Spanduk di HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/338/3248951/polda_metro_jaya-ahv5_large.jpg
Ada 26 Titik Demo Hari Ini, Polda Metro: Hanya Dua Elemen Layangkan Surat Pemberitahuan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement