Gelar Aksi, BEM UHAMKA dan Aliansi Mahasiswa Blokade Jalur Busway Depan Gedung UOB

Elemen mahasiswa menutup jalur Busway di depan Gedung UOB.

JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (BEM UHAMKA) yang tergabung dalam aliansi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite SADAR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung UOB pada Rabu (28/10/2026) sore.

Menurut pantauan iNews Media Group, dalam aksi tersebut mahasiswa BEM UHAMKA memblokade jalur transjakarta (busway) yang ada di sekitar lokasi Gedung UOB pada pukul 14.30 WIB.

Akibat blokade tersebut, dua unit bus transjakarta tertahan di lokasi dan tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Aksi yang dilakukan bersama BEM UI serta didampingi berbagai aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat itu mengusung tema #IndonesiaSadar dengan membawa tuntutan bertajuk Lima Perintah Rakyat (LAPAR).

Adapun petugas gabungan dari unsur TNI dan Polri juga tampak turun langsung ke lapangan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi tersebut.