Lumpuh Total! Polisi Larang Massa Mahasiswa ke Bundaran HI

JAKARTA - Polisi melarang ribuan mahasiswa menggelar demo ke Bundaran HI, Jakarta Pusat (Jakpus), Rabu (28/10/2026). Akibatnya, demo 28 Oktober yang awalnya berjalan damai menjadi ricuh.

Pantauan Okezone di depan Gedung UOB, mahasiswa dan polisi sempat terlibat aksi dorong-dorongan. Mahasiswa terus memaksa untuk menuju HI demi menyampaikan aspirasinya.

Arus lalu lintas dari Sudirman menuju Bundaran HI juga terlihat lumpuh total akibat aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa tersebut.

Namun, polisi melarang mahasiswa menyalurkan suara rakyat. Mereka membentuk barikade demi menghalau pergerakan massa.

Tak hanya polisi terlihat juga ada personel TNI yang bersiaga melakukan pengamanan. Namun, mereka membentuk barisan lapisan kedua setelah personel kepolisian. Hingga saat ini orasi dan beberapa kali teriakan mahasiswa menggema di jalan Sudirman.

(Fahmi Firdaus )

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