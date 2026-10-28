Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lumpuh Total! Polisi Larang Massa Mahasiswa ke Bundaran HI

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |15:49 WIB
Lumpuh Total! Polisi Larang Massa Mahasiswa ke Bundaran HI
Polisi Larang Massa Mahasiswa ke Bundaran HI/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Polisi melarang ribuan mahasiswa menggelar demo ke Bundaran HI, Jakarta Pusat (Jakpus), Rabu (28/10/2026). Akibatnya, demo 28 Oktober yang awalnya berjalan damai menjadi ricuh.

Pantauan Okezone di depan Gedung UOB, mahasiswa dan polisi sempat terlibat aksi dorong-dorongan. Mahasiswa terus memaksa untuk menuju HI demi menyampaikan aspirasinya.

Arus lalu lintas dari Sudirman menuju Bundaran HI juga terlihat lumpuh total akibat aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa tersebut.

Namun, polisi melarang mahasiswa menyalurkan suara rakyat. Mereka membentuk barikade demi menghalau pergerakan massa.

Tak hanya polisi terlihat juga ada personel TNI yang bersiaga melakukan pengamanan. Namun, mereka membentuk barisan lapisan kedua setelah personel kepolisian.  Hingga saat ini orasi dan beberapa kali teriakan mahasiswa menggema di jalan Sudirman.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250691//elemen_mahasiswa_menutup_jalur_busway_di_depan_gedung_uob-vFfQ_large.jpg
Gelar Aksi, BEM UHAMKA dan Aliansi Mahasiswa Blokade Jalur Busway Depan Gedung UOB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250689//mahasiswa_menggelar_orasi_di_bundaran_hi-Izpk_large.JPG
Mahasiswa Gelar Orasi, Lalin Kawasan Bundaran HI Terpantau Sepi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250686//viral-OfTN_large.jpg
Ricuh! Ribuan Mahasiswa Pukul Mundur Polisi hingga Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250673//rombongan_mahasiswa_dicegat_aparat_saat_bergerak_menuju_ke_bundaran_hi-7fxk_large.jpg
Polisi Cegat Rombongan Mahasiswa yang Bergerak ke Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/33/3250647//siskaeee-qAYx_large.jpg
Siskaeee Turun ke Demo Hari Ini, Bakal Bagi-Bagi Buku untuk Peserta Aksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250661//polri-kCjH_large.jpg
Polisi Siaga di Gedung UOB Menuju Bundaran HI Jelang Demo Sumpah Pemuda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement