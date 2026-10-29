Flavio Bolsonaro Bantah Melarikan Diri Usai Kalah Pilpres Brasil

MIAMI – Senator Brasil Flavio Bolsonaro, yang tiba di Miami setelah kalah dalam pemilihan presiden (Pilpres) pada Minggu 25 Oktober 2026, membantah dirinya melarikan diri dari Brasil. Ia menegaskan tidak pernah berniat untuk meninggalkan tanah airnya.

"Saya tidak melarikan diri dari Brasil, saya pergi demi Brasil," katanya dalam pernyataan pertamanya sejak meninggalkan negara Brasil, melansir BBC.

Amerika Serikat (AS) memberikan visa kepada Bolsonaro dan keluarganya setelah Brasil membatalkan paspornya sebagai bagian dari penyelidikan kriminal. Bolsonaro sendiri membantah melakukan kesalahan. Pada Rabu, Presiden AS Donald Trump mengatakan, "kami memberinya izin untuk masuk ke negara ini".

Presiden Brasil yang baru terpilih kembali, Luiz Inácio Lula da Silva, mengkritik kepergian Bolsonaro yang berlangsung secara tertutup. Ia mengatakan, "mereka yang tidak menyembunyikan apa pun tidak perlu takut".

Kedatangan Bolsonaro di Florida mengakhiri kebingungan selama beberapa hari mengenai keberadaannya. Sebelumnya, ia dilaporkan telah melakukan perjalanan ke Argentina, sebelum muncul laporan yang terlalu dini bahwa dirinya telah memasuki AS pada Selasa.