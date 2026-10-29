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Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri Minta Personel Humanis dan Tak Arogan 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |13:21 WIB
Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri Minta Personel Humanis dan Tak Arogan 
Petugas polisi saat mengantur lalu lintas di Jakarta (foto: dok ist)
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JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengingatkan seluruh personel yang bertugas dalam Operasi Patuh 2026, untuk mengedepankan pelayanan yang humanis, bersikap santun, dan tidak arogan saat berinteraksi dengan masyarakat. 

Operasi Patuh 2026 tengah berlangsung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Turmudi menegaskan, sikap dan perilaku personel di lapangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang profesional dan dipercaya masyarakat.

“Pastikan seluruh personel di lapangan mengedepankan pelayanan, sikap santun dan tidak arogan," ujar Turmudi, Kamis (29/10/2026). 

Menurutnya, pelaksanaan Operasi Patuh 2026 tidak hanya berfokus pada penegakan aturan lalu lintas, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik selama berkendara maupun saat berinteraksi dengan petugas.

 

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