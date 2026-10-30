Viral Teh Kemasan Berbusa di Demo Bundaran HI, BPOM Lakukan Penelusuran

JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menindaklanjuti laporan masyarakat terkait temuan teh kemasan karton berbusa yang viral saat aksi demonstrasi di Bundaran HI pada 28 Oktober 2026 lalu. Otoritas pengawas tersebut kini tengah menelusuri serta melakukan pengujian sampel laboratorium terhadap produk tersebut.

Langkah penanganan ini diumumkan secara resmi melalui unggahan akun media sosial BPOM RI pada Jumat (30/10/2026).

“Bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat. BPOM Telusuri Minuman Teh Kemasan yang Diduga Mengandung Bahan Asing,” tulis BPOM.

BPOM menegaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi terperinci mengenai keluhan produk minuman kemasan yang diduga tidak wajar tersebut.

“BPOM telah menerima informasi terkait video minuman teh kemasan karton berbusa yang beredar di media sosial,” lanjut narasi resminya.

Saat ini, BPOM tengah menerjunkan tim di lapangan untuk mengambil sampel guna pengujian laboratorium lebih lanjut.

“BPOM sedang melakukan penelusuran, termasuk pengambilan dan pengujian sampel,” beber BPOM.

BPOM menegaskan, apabila hasil pengujian membuktikan adanya pelanggaran standar keamanan pangan, tindakan pengawasan dan sanksi tegas akan dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat pun diimbau agar tetap tenang dan selalu menerapkan prinsip Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum mengonsumsi pangan olahan.

“Apabila ditemukan pelanggaran, BPOM akan mengambil langkah pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hindari mengonsumsi produk dengan kemasan rusak atau kondisi tidak wajar, serta sampaikan pengaduan melalui HALOBPOM di nomor 1500533,” tambahnya.