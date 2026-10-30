Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Teh Kemasan Berbusa di Demo Bundaran HI, BPOM Lakukan Penelusuran

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |23:30 WIB
Viral Teh Kemasan Berbusa di Demo Bundaran HI, BPOM Lakukan Penelusuran
BPOM telusuri teh kemasan berbusa yang viral di demo mahasiswa.
A
A
A

JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menindaklanjuti laporan masyarakat terkait temuan teh kemasan karton berbusa yang viral saat aksi demonstrasi di Bundaran HI pada 28 Oktober 2026 lalu. Otoritas pengawas tersebut kini tengah menelusuri serta melakukan pengujian sampel laboratorium terhadap produk tersebut.

Langkah penanganan ini diumumkan secara resmi melalui unggahan akun media sosial BPOM RI pada Jumat (30/10/2026).

“Bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat. BPOM Telusuri Minuman Teh Kemasan yang Diduga Mengandung Bahan Asing,” tulis BPOM.

BPOM menegaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi terperinci mengenai keluhan produk minuman kemasan yang diduga tidak wajar tersebut.

“BPOM telah menerima informasi terkait video minuman teh kemasan karton berbusa yang beredar di media sosial,” lanjut narasi resminya.

Saat ini, BPOM tengah menerjunkan tim di lapangan untuk mengambil sampel guna pengujian laboratorium lebih lanjut.

“BPOM sedang melakukan penelusuran, termasuk pengambilan dan pengujian sampel,” beber BPOM.

BPOM menegaskan, apabila hasil pengujian membuktikan adanya pelanggaran standar keamanan pangan, tindakan pengawasan dan sanksi tegas akan dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat pun diimbau agar tetap tenang dan selalu menerapkan prinsip Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum mengonsumsi pangan olahan.

“Apabila ditemukan pelanggaran, BPOM akan mengambil langkah pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hindari mengonsumsi produk dengan kemasan rusak atau kondisi tidak wajar, serta sampaikan pengaduan melalui HALOBPOM di nomor 1500533,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
teh kemasan viral bpom
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/337/3251005//viral-QHhT_large.jpg
Ulta Levenia Dikabarkan Mundur sebagai Deputi Bakom RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/337/3250637//viral-ebDP_large.jpg
Konser Andrea Bocelli dan Seruan Solidaritas untuk Kemerdekaan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/338/3250383//viral-UxsC_large.jpg
Jaksa Sebut Keterangan Dua Saksi Meringankan Kasus Pengancaman Bersifat Subjektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/629/3250053//bayi_baru_lahir_diduga_berkumis_lebat-3ZOx_large.jpg
Viral Video Bayi Baru Lahir Diduga Berkumis Tebal, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/337/3250072//menkes-iVoj_large.jpg
Menkes Budi Klarifikasi Foto Pakai Oksigen di Kalteng: Bukan karena Sesak Napas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/612/3250051//dokter_tirta-Ozha_large.jpg
Ramai Peserta Terobos Barikade saat Kena COP di JRF 2026, Ini Respons Dokter Tirta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement