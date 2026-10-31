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Sidang Perdana Korupsi Tambang Samin Tan Digelar 5 November

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |13:10 WIB
Sidang Perdana Korupsi Tambang Samin Tan Digelar 5 November
Kasus Korupsi Tambang (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) dengan terdakwa Samin Tan. Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 November 2026.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, membenarkan jadwal persidangan tersebut. Perkara Samin Tan terdaftar dengan nomor 86/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst.

“Nomor perkara 86/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst, terdakwa Samin Tan," kata Andi, Sabtu (31/10/2026).

Selain Samin Tan, terdapat empat terdakwa lain dalam perkara tersebut. Mereka adalah Muhammad Juni Eka Wardana dengan nomor perkara 90/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst dan Helmi Zaidan Mauludin dengan nomor perkara 89/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst.

Selanjutnya, Handry Sulfian terdaftar dengan nomor perkara 88/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst, sedangkan AA. Ngr. Bagus Jaya Wardhana dengan nomor perkara 87/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst.

Kelima terdakwa dijadwalkan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan pada Kamis (5/11/2026).

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Samin Tan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang ilegal di Kalimantan Tengah pada periode 2016–2025.

 

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