Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MA Nyatakan Suket SMA Gibran Tidak Sah, Ini Sikap Gerindra 

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |14:40 WIB
MA Nyatakan Suket SMA Gibran Tidak Sah, Ini Sikap Gerindra 
Mahkamah Agung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Gerindra meminta putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket), penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disikapi secara serius. Namun, persoalan administrasi pendidikan tersebut diminta tidak dicampuradukkan dengan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengatakan pihaknya menghormati putusan MA sebagai bagian dari proses penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, setiap putusan pengadilan harus dihormati dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kita menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara demokrasi. Setiap putusan pengadilan tentu harus disikapi secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Sugiat kepada wartawan, Sabtu (31/10/2026).

Meski demikian, Sugiat mengingatkan pentingnya memahami secara menyeluruh objek perkara yang diputus MA. Hal itu mencakup substansi putusan hingga konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

"Namun, penting juga bagi semua pihak untuk memahami secara utuh apa yang menjadi objek perkara, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, dan bagaimana konsekuensi hukumnya," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/337/3251244//wapres_ri_gibran_rakabumingraka-Nz4M_large.jpg
Putusan MA Soal Dokumen Pendidikan, Jabatan Gibran sebagai Wapres Tak Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/337/3251214//ade_darmawan-8J52_large.jpg
Ade Darmawan Tegaskan Putusan MA Tak Pengaruhi Status Gibran Sebagai Wapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/337/3251191//gibran-TM8H_large.jpg
Kabulkan Kasasi, MA Nyatakan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Tidak Sah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/337/3251173//denny_indrayana-3OUj_large.jpg
Cabut Gugatan dan Walk Out di PTUN Soal Suket Gibran, Ini Alasan Denny Indrayana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/337/3251106//wakil_presiden_gibran-vOX3_large.jpg
Gibran Siap Buka Dokumen Pendidikan di PTUN: Semua Berkas Sudah Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/337/3251015//viral-ApXB_large.jpg
Gugatan PTUN Suket Pendidikan SMA Gibran Dicabut, Denny Indrayana Dituding Politisasi Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement