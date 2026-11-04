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Helikopter TNI AD Jatuh saat Padamkan Karhutla di Kalteng, 1 Penumpang Meninggal

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |16:02 WIB
Helikopter TNI AD Jatuh saat Padamkan Karhutla di Kalteng, 1 Penumpang Meninggal
Satu Orang Tewas saat Helikopter TNI AD Jatuh Padamkan Karhutla/ilustrasi
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JAKARTA – Satu orang tewas saat Helikopter milik Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) mengalami kecelakaan saat memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di perairan Desa Sungai Perlu, Danau Sembuluh, Seruyan, Kalimantan Tengah.

Akibatnya, satu orang dilaporkan tewas dan dua lainnya saat ini masih dalam proses pencarian oleh Tim SAR.

“Hingga saat ini, satu orang kru heli ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan jenazahnya sudah dievakuasi ke RS Kuala Pembuang,” kata Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono, Rabu (4/11/2026).

Donny menambahkan, lima anggota lainnya yang ikut dalam helikopter itu selamat dan menjalani perawatan. Sementara itu, dua orang lainnya masih dalam proses evakuasi.

“Lima orang dalam kondisi selamat dan tengah menjalani perawatan di RS yang sama. Sementara dua kru lainnya masih dalam proses evakuasi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sebelum mengalami kecelakaan, Helikopter Mi 17V5 lepas landas dari Kuala Pembuang pukul 09.55 WIB menuju Telaga Pulang untuk melaksanakan misi pemadaman Karhutla di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).

 

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