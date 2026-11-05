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Jokowi Dipastikan Hadiri Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa Hari Ini

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |07:47 WIB
Jokowi Dipastikan Hadiri Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa Hari Ini
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menggelar sidang lanjutan perkara tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan dokter Tifa pada Kamis (5/11/2026). Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan hadir dalam sidang tersebut sebagai saksi.

Kepastian kehadiran Jokowi disampaikan ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah. Bahkan, kata Syarif, Jokowi telah berada di Jakarta sejak Rabu 4 November 2026 malam.

"Hadir," kata Syarif.

Selain itu, Syarif memastikan bahwa Jokowi sudah berada di ibu kota. "Ya sudah (di Jakarta)," tuturnya.

Sebelumnya, rencana pemanggilan Jokowi sebagai saksi disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum persidangan terdakwa Roy Suryo ditutup oleh majelis hakim PN Jaktim. Selain Jokowi, JPU juga berencana menghadirkan ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah.

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