Jelang Sidang Roy Suryo, Massa Pendukung Jokowi 'Berbaju Putih' Padati PN Jaktim

JAKARTA - Massa pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mulai mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menjelang persidangan kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo, Kamis (5/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, Jokowi dijadwalkan hadir sebagai saksi. Sejumlah pendukung Jokowi tampak membawa spanduk berisi dukungan kepada mantan Presiden RI tersebut.

Para pendukung Jokowi terlihat mengenakan pakaian serba putih dengan ikat kepala berwarna merah putih.

Sebagian massa sempat berupaya masuk ke area PN Jaktim. Namun, mereka masih tertahan di pintu gerbang karena petugas melakukan pembatasan akses masuk ke lingkungan pengadilan.

Selain itu, ratusan massa pendukung Jokowi terpantau berada di sepanjang jalan menuju PN Jaktim. Sementara itu, aparat kepolisian tampak bersiap memasang blokade untuk menghalau massa agar tidak memasuki area pengadilan.

Meski demikian, sejumlah layar dan pengeras suara telah disediakan di beberapa titik di luar area pengadilan. Fasilitas tersebut disiapkan agar masyarakat tetap dapat memantau jalannya persidangan. Kursi-kursi juga disediakan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan persidangan dari luar ruang sidang.

Aparat kepolisian juga tampak berjaga di sekitar PN Jaktim. Personel Brimob yang dilengkapi tameng disiagakan untuk mengamankan jalannya persidangan. Sejumlah kendaraan taktis juga terparkir di sepanjang Jalan Dr. Sumarno atau sekitar pengadilan.

(Arief Setyadi )

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