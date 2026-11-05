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Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Bakal Diseret ke Meja Hijau dalam Kasus Gratifikasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |12:14 WIB
Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Bakal Diseret ke Meja Hijau dalam Kasus Gratifikasi
Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan tersangka dan barang bukti perkara dugaan korupsi gratifikasi, di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI kepada jaksa penuntut umum (JPU). Tersangka dalam perkara tersebut adalah mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI, Ma'ruf Cahyono.

Pelimpahan tersebut dilakukan melalui penyerahan tahap II oleh penyidik kepada JPU KPK pada Rabu (4/11/2026). Dengan demikian, proses penyidikan perkara yang menjerat Ma'ruf telah dinyatakan lengkap dan selanjutnya menjadi kewenangan jaksa untuk mempersiapkan proses penuntutan.

"Penyidik bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) untuk tersangka MC dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (5/11/2026).

Budi mengatakan, JPU selanjutnya akan menyusun surat dakwaan terhadap Ma'ruf dalam waktu paling lama 14 hari ke depan. Setelah itu, perkara akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

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Topik Artikel :
Sekjen MPR RI Kasus korupsi KPK
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