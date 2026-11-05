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Jokowi Tegaskan Tak Ada Mahasiswa Lain Bernama Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |13:11 WIB
Jokowi Tegaskan Tak Ada Mahasiswa Lain Bernama Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM
Joko Widodo (foto: Okezone)
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JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak ada mahasiswa lain bernama Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) selain dirinya.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan jaksa terkait keberadaan mahasiswa lain bernama Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM. Pertanyaan tersebut diajukan dalam sidang kasus dugaan tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

"Saudara Saksi, saya ingin menanyakan. Selama Saudara Saksi menjalankan perkuliahan di Universitas Gadjah Mada, apakah sepengetahuan saksi pada saat itu atau pada masa itu ada mahasiswa lain dengan nama Joko Widodo selain Saudara Saksi di Fakultas Kehutanan?" tanya jaksa.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Jokowi menegaskan tidak ada mahasiswa lain bernama Joko Widodo selain dirinya.

"Tidak ada, Yang Mulia," ujar Jokowi.

Perlu diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku merasa terhina dan direndahkan atas tindakan terdakwa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait polemik ijazahnya. Jokowi menyebut peristiwa tersebut juga berdampak pada nama baik dirinya dan keluarga.

 

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