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Jokowi Tunjukkan Ijazah di Sidang, Refly Harun Soroti Tak Ada Izin Hakim

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |12:58 WIB
Jokowi Tunjukkan Ijazah di Sidang, Refly Harun Soroti Tak Ada Izin Hakim
Jokowi saat tunjukan ijazah di sidang (foto: IMG/Isra)
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JAKARTA - Kuasa hukum terdakwa Roy Suryo, Refly Harun, mencatat sejumlah kejanggalan saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah dalam sidang kasus dugaan tudingan ijazah palsu.

Pertama, kata dia, penunjukan ijazah kepada publik tersebut belum mendapat persetujuan dari majelis hakim.

"Ketika Jokowi menunjukkan ijazahnya secara show of force dengan membalik ijazah ke arah massa, sebenarnya tidak diizinkan oleh hakim. Jadi, tidak ada izin hakim. Jadi, dia sebenarnya melanggar tata cara persidangan. Apalagi dilakukannya dua kali. Dengan mengambil itu lalu kemudian dia balik. Itu satu. Tidak ada izin," kata Refly saat jeda sidang di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Selain itu, Refly juga mempertanyakan tindakan Jokowi yang menunjukkan ijazah kepada publik dalam persidangan tersebut. Pasalnya, menurut dia, ijazah Jokowi telah disita oleh jaksa.

"Kedua, ijazah itu kan disita oleh penuntut umum. Masa yang menunjukkan Jokowi? Aneh. Ya kan? Seharusnya yang menunjukkan penuntut umum karena ijazah itu sudah disita. Itu yang kedua," katanya.

 

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