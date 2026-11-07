BMKG Peringatkan Gelombang 4 Meter di Laut Selatan Jawa Timur pada 7–10 November

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada 7–10 November 2026.

BMKG melaporkan, pola angin di wilayah utara ekuator Indonesia umumnya bergerak dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 6–25 knot. Sementara itu, di wilayah selatan ekuator, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 4–25 knot.

"Kecepatan angin tertinggi terpantau di wilayah Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga Bengkulu, Laut Natuna Utara, dan Samudra Pasifik utara Maluku," tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/11/2026).

Kondisi tersebut berpotensi memicu gelombang setinggi 1,25–2,5 meter di sejumlah wilayah perairan, meliputi Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Aceh, Kepulauan Nias, Kepulauan Mentawai, Bengkulu, Lampung, serta perairan selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Potensi gelombang dengan ketinggian serupa juga terjadi di Samudra Hindia selatan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Laut Natuna Utara, Selat Karimata bagian utara, Laut Bali, dan Laut Sumbawa.