Bantah Dicekal ke Luar Negeri, Tito Karnavian: Hoaks!

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah isu yang menyebut dirinya dicekal bepergian ke luar negeri. Tito menegaskan tidak pernah menerima surat pencekalan sebagaimana rumor yang beredar luas di media sosial.

Tito memastikan informasi yang beredar di media sosial tersebut sebagai berita bohong (hoaks). Sebelumnya, isu pencekalan ini mencuat di tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

"Saya di sini, ke mana? Enggak ada (surat pencekalan)," tegas Tito kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Tito pun menilai banyak informasi tidak benar yang sengaja dihembuskan di media sosial, termasuk kabar mengenai pertemuan dengan Listyo dan sejumlah jenderal di kediamannya.

"Ada banyak, terlalu banyak hoaks-nya. Ada yang bilang lagi bahwa... katanya kumpul di rumah Tito Karnavian di Widya Chandra 4. Rumah saya kan Widya Chandra 1, bukan 4," paparnya.