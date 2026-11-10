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Pecah Bintang! Cuma Sebulan di Polda Metro, Lulusan Terbaik Akpol 2001 Promosi Brigjen di Bareskrim

Zen Teguh , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |16:37 WIB
Pecah Bintang! Cuma Sebulan di Polda Metro, Lulusan Terbaik Akpol 2001 Promosi Brigjen di Bareskrim
Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso (kanan) saat menjabat Kapolres Bogor Kota. Bismo dipromosikan sebagai Dirtipidter Bareskrim Polri. (Foto: dok Pemkot Bogor)
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JAKARTA – Gerbong mutasi perwira tinggi dan perwira menengah Polri kembali menggelinding kencang di era Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Teranyar, 25 perwira mendapat penugasan baru di sejumlah tempat termasuk pos-pos strategis Korps Bhayangkara.

Mutasi dan rotasi jabatan tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri. Surat ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Deni Dharmapala. 

Salah satu perwira yang turut mendapat job baru dari Kapolri yakni Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Peraih lencana Adhi Makayasa alias lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) 2001 ini dipromosikan ke Bareskrim Polri.

“Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso diangkat dalam jabatan baru sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, menggantikan Brigjen Pol Moh Irhamni yang diangkat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri,” bunyi salinan Telegram Kapolri, dikutip Selasa (10/11/2026). 

Bagi Bismo, jabatan baru ini akan membawanya pecah bintang. Dirtipider Bareskrim Polri merupakan pos jabatan untuk brigadir jenderal atau perwira tinggi bintang 1.

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