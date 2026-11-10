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Kejagung Tetapkan Perusahaan Tambang ‘Raja Nikel’ Arif Kurniawan Tersangka Korporasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |13:40 WIB
Kejagung Tetapkan Perusahaan Tambang ‘Raja Nikel’ Arif Kurniawan Tersangka Korporasi
Kejagung Tetapkan Perusahaan Tambang ‘Raja Nikel’ Arif Kurniawan Tersangka/Okezone
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JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. Perusahaan tersebut diketahui dikelola oleh Arif Kurniawan (AK).

"Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Anang menjelaskan, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku izinnya telah berakhir sejak 2014.

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,"pungkasnya.

Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Atas perbuatannya, PT BSJ disangkakan dengan pasal, primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor, dengan sangkaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. Kedua, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor. Ketiga, Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.

Diketahui, Kejagung tengah melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

 Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar menjelaskan, dugaan peristiwa tindak pidana berlangsung periode 2013-2025.

Dia menuturkan, ada lima perusahaan tambang nikel mulai PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan (AK) selaku penerima manfaat.

 

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