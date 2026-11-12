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Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Slamet Uliandi Jadi Tahanan Rumah 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |15:55 WIB
Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Slamet Uliandi Jadi Tahanan Rumah 
Mantan Kadiv TIK, Irjen Slamet Uliandi (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan, bahwa mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi telah menjadi tahanan rumah terkait dengan kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.  

Suyudi menjelaskan dari hasil penilaian Pusdokkes, Slamet masih belum bisa ditempatkan di Rutan Mako Brimob seperti ketiga tersangka lainnya karena alasan kesehatan.

"Tanggal 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri," kata Suyudi, Kamis (12/11/2026). 

Suyudi menyebut kasus penyadapan ini terjadi mulai tahun 2025 hingga 2026 ketika Irjen Ahrie Sonta yang saat itu menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik.

Ia mengatakan, berbekal perintah lisan itu sejumlah nomor telepon dilakukan penyadapan tanpa ada keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum.

 

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