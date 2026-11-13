BPJPH Raih Penghargaan Anugerah Penggerak Nusantara 2026, Haikal Hasan Beberkan Capaiannya!

JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendapat penghargaan kategori Anugerah Penggerak Pelayanan Publik dalam Anugerah Penggerak Nusantara 2026 yang digelar iNews Media Group di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengungkapkan berbagai capaian yang telah dilakukan BPJPH dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Salah satunya adalah tercapainya 15 juta produk yang telah tersertifikasi halal melalui penerapan teknologi kecerdasan artifisial atau *artificial intelligence* (AI).

Jumlah tersebut jauh melampaui target sebelumnya yang hanya sekitar 7,5 juta produk dalam kurun waktu lima tahun. “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, sampai detik ini baru dua tahun dari target lima tahun 7 juta setengah, kami berhasil 15 juta produk telah mendapat sertifikat halal,” ungkap Haikal.

Capaian tersebut juga didukung oleh inovasi berupa perombakan regulasi proses sertifikasi halal yang dilakukan BPJPH guna mempermudah masyarakat dan para pelaku usaha kecil dalam mendapatkan sertifikasi halal.

“Kalau tidak dilakukan inovasi yang seperti itu, warteg-warteg kita, Mie Aceh, Soto Kudus itu sulit untuk mendapatkan halal karena ribetnya peraturan itu. Maka dibuat simpel, sederhana, 1x24 jam halal dengan bantuan Artificial Intelligence,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menuturkan amanah dari Presiden Prabowo Subianto yang mempercayakan dirinya untuk membawa Indonesia menjadi pusat halal dunia. Menurutnya, potensi dari target tersebut sudah mulai terlihat dari dinobatkannya Indonesia sebagai Presiden International Halal Standard di Afrika pada tahun lalu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan berbagai upayanya dalam mewujudkan agar produk halal bisa diterima dan mudah didapatkan oleh masyarakat. Haikal mengaku banyak menyerap wawasan dari berbagai negara dan mendapati bahwa konsep halal dimaknai secara beragam di tingkat global, mulai dari simbol kesehatan di Amerika Serikat, standar kebersihan ganda di Korea, hingga makanan kelas atas di Eropa.