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Kasus Penyadapan Prabowo, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |13:37 WIB
Kasus Penyadapan Prabowo, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi
Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi/ist
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JAKARTA - Propam Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) pada Selasa, 17 November 2026, besok.

Sidang KKEP tersebut akan dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo, selaku Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.

Sementara itu, anggota komisi terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Adapun dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.

 

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