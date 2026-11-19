Terpilih Aklamasi, Herik Kurniawan Kembali Pimpin IJTI Periode 2026–2031

DEPOK - Gemuruh tepuk tangan menggema di Balairung Budi Utomo, Hotel Bumi Wiyata Depok. Tak kunjung putus, tepuk tangan terus membahana saat Kongres Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) ke-7 memutuskan Herik Kurniawan sebagai Ketua Umum IJTI masa bakti 2026–2031. Forum tertinggi organisasi yang berlangsung Selasa (18/11/2026) malam itu secara aklamasi memilih kembali Herik Kurniawan untuk memimpin IJTI.

“Terima kasih dukungannya atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya untuk memimpin kembali IJTI selama lima tahun ke depan,” kata Herik Kurniawan.

Kepercayaan penuh dari seluruh delegasi Pengurus Daerah (Pengda) dan Koordinator Daerah (Korda) se-Indonesia itu menjadi mandat strategis bagi IJTI untuk terus memperkuat ekosistem jurnalisme televisi yang profesional, beretika, dan adaptif di tengah akselerasi disrupsi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Herik Kurniawan menegaskan, tantangan dunia penyiaran ke depan bukan lagi sekadar soal pergeseran medium distribusi, melainkan bagaimana menjaga ruh verifikasi dan kepentingan publik di tengah gempuran algoritma platform global serta maraknya konten sintetis. “Di era dominasi AI dan algoritma saat ini, jurnalisme televisi tidak boleh kehilangan jati dirinya. Kita harus adaptif menguasai teknologi baru, namun tetap tegak lurus pada kode etik, akurasi, dan keberpihakan kepada publik,” katanya, yang disambut tepuk tangan peserta kongres.

Ketua umum terpilih mengajak seluruh anggota IJTI untuk bergerak dan maju bersama, mengawal serta menjaga kemerdekaan pers. “Mohon doanya agar kita bersama dapat membawa IJTI ke level yang lebih tinggi lagi. Lebih banyak memberi manfaat dan berkah bagi semua,” katanya menambahkan.

Kongres IJTI ke-7 dihadiri seluruh pengurus daerah, koordinator wilayah, dan koordinator daerah dari seluruh Indonesia. Kongres IJTI ke-7 juga mengeluarkan Rekomendasi dan Resolusi IJTI Tahun 2026 yang menjadi arah gerak organisasi serta sikap resmi terhadap dinamika industri penyiaran nasional. Beberapa poin utama rekomendasi kongres di antaranya mendorong jurnalis televisi untuk menguasai teknologi, khususnya kecerdasan buatan untuk riset dan kerja redaksi, dengan tetap menempatkan manusia sebagai pengendali utama verifikasi fakta dan keutuhan konteks. Selain itu, kongres meminta jurnalis televisi untuk tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) di seluruh kanal distribusi, serta menolak praktik sensasionalisme maupun manipulasi judul. Terkait keselamatan kerja dan keamanan digital, Kongres IJTI ke-7 meminta jurnalis televisi meningkatkan disiplin mitigasi risiko fisik di lapangan serta penerapan digital hygiene untuk melindungi keselamatan jurnalis, kru, dan kerahasiaan narasumber.