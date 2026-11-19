Periksa Pejabat Bea Cukai, KPK Selidiki Penyitaan Kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Khoirul Hadziq sebagai saksi pengembangan kasus dugaan korupsi di Ditjen Bea Cukai pada Kamis (19/11/2026).

Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami terkait penyitaan kontainer di Tanjung Emas beberapa waktu lalu.

Selain Khoirul, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga memeriksa Leo Panca Putra selaku wiraswasta dan Sutopo selaku ASN Bea dan Cukai.

"Dimana dalam pemeriksaan hari ini, para saksi dikonfirmasi berkaitan dengan penyitaan yang sudah dilakukan oleh penyidik terhadap satu kontainer yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Emas," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan.

Budi menjelaskan, pemeriksaan Leo guna mendalami proses dan mekanisme impor barang yang dilakukan oleh pihak swasta. Sehingga, penjelasan mereka lengkap terkait mekanisme importasi barang yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas.

Pemeriksaan ini untuk melengkapi penyidikan pengembangan perkara dengan tersangka eks Kepala Kantor Bea dan Cukai Kediri, Gatot Heroe. Ia sudah ditahan pada Rabu (26/8/2026). Gatot diduga menerima uang sebesar Rp3,25 miliar dari pemilik PT Blueray Cargo (BR), John Field (JF).

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan uang yang diduga diterima Gatot merupakan bagian dari total Rp61,9 miliar yang disetorkan John Field kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai.