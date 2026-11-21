Haikal Tenggelam di Sungai Kotabaru Kalsel, Tim SAR Gelar Operasi Pencarian

Haikal Tenggelam di Sungai Kotabaru Kalsel, Tim SAR Gelar Operasi Pencarian

KALIMANTAN SELATAN - Seorang pemuda bernama Muhammad Fikri Haikal (22) dilaporkan tenggelam di Sungai Desa Magalau Hulu, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Tim SAR gabungan sempat melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian setelah menerima laporan pada Jumat (20/11) pukul 20.40 WITA. Informasi tersebut diterima Pos SAR Kotabaru dari perwakilan BPBD Kabupaten Kotabaru, M. Ajrin.

Menindaklanjuti laporan itu, Tim Rescue Pos SAR Kotabaru langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Setelah menempuh perjalanan sekitar 105 kilometer selama kurang lebih 2 jam 30 menit, tim tiba di lokasi pada pukul 00.25 WITA.

SAR Mission Coordinator (SMC), I Putu Sudayana, mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan upaya pencarian dengan melibatkan seluruh unsur terkait.

"Setelah menerima laporan kejadian, kami segera mengerahkan Tim Rescue Pos SAR Kotabaru menuju lokasi untuk melakukan pencarian,” ujar I Putu Sudayana, Sabtu (21/11/2026).

“Pada pelaksanaan pencarian awal, korban masih belum berhasil ditemukan. Operasi akan dilanjutkan pada pagi hari dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan peralatan yang tersedia. Kami berharap korban dapat segera ditemukan,"lanjutnya.

Setibanya di lokasi, tim berkoordinasi dengan unsur SAR gabungan yang telah berada di lapangan. Pencarian kemudian dilakukan dengan mengerahkan sejumlah personel dan peralatan, di antaranya rubber boat, perlengkapan water rescue, alat komunikasi, serta Aqua Eye untuk membantu pencarian di area perairan.