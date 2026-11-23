Komnas HAM Buka Seleksi Anggota 2027–2032, Cek Syarat dan Tahapannya

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuka seleksi calon anggota periode 2027–2032 bagi masyarakat luas, termasuk aktivis, akademisi, aparatur sipil negara (ASN), hingga anggota TNI dan Polri dengan sejumlah persyaratan.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komnas HAM Prof. Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, salah satu syarat utama yang harus dipenuhi pelamar adalah memiliki pengalaman minimal 15 tahun di bidang hukum, hak asasi manusia, atau gerakan HAM lainnya.

"Kami sangat berharap bahwa teman-teman yang punya rekam jejak yang baik. Jadi salah satu syaratnya adalah 15 tahun berpengalaman dalam bidang hukum dan HAM, dan gerakan hak asasi manusia lainnya," ujar Harkristuti dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Ia menegaskan, kesempatan mendaftar tidak terbatas bagi mereka yang selama ini aktif sebagai pegiat HAM. Latar belakang profesi lain juga diperbolehkan selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

"Ini terbuka ya buat siapa saja. PNS juga boleh. Tapi ketika dia diangkat, dia harus sudah mundur, kecuali dosen," jelasnya.

Harkristuti menyebut polisi dan anggota TNI juga dapat mengikuti seleksi. Namun, calon anggota Komnas HAM harus memiliki pengalaman 15 tahun di bidang hukum dan HAM serta tidak pernah melakukan pelanggaran HAM.

"Polisi boleh? Boleh. Tentara boleh? Boleh. Tapi syaratnya itu. Syaratnya adalah 15 tahun itu punya pengalaman bidang hukum dan HAM, dan tentu saja tidak pernah melakukan pelanggaran HAM," tegasnya.

Pansel juga membuka kesempatan bagi calon dari berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya mereka yang berdomisili di Jakarta atau Jabodetabek. Harkristuti mengatakan keterwakilan kelompok dari berbagai wilayah perlu diperhatikan dalam proses seleksi.