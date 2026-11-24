Tegaskan Ujung Kulon sebagai Rumah Utama Badak Jawa, Menhut Paparkan 3 Fakta Penting

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmen penuhnya dalam upaya pelestarian Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai rumah utama untuk badak jawa (Rhinoceros sondaicus). Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyusul ramainya sorotan publik terhadap masa depan badak jawa dan TNUK.

Menhut menekankan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama bagi salah satu satwa paling langka di dunia tersebut, dengan pengelolaan yang terus diperkuat berbasis sains dan prinsip kehati-hatian. Dia menegaskan tiga fakta penting untuk memastikan upaya pelestarian badak jawa tetap di Taman Nasional Ujung Kulon.

Fakta pertamanya adalah Ujung Kulon akan selalu menjadi rumah utama untuk badak jawa, dan untuk itu harus ada perbaikan serta rehabilitasi agar habitat ini semakin terjaga.

“Ide utamanya justru adalah tetap menjadikan Ujung Kulon sebagai rumah utama ya. Jadi harus diperbaiki hutannya, rehabilitasi, ekosistem diperbaiki, pengamanannya diperketat menggunakan camera trap yang lebih banyak, polisi hutan yang lebih banyak, agar sekali lagi rumah utama Javan rhino ini terjaga dengan baik,” ujar Menhut dalam keterangannya, Senin (23/11/2026).

Fakta kedua langsung menjawab spekulasi liar soal pertambangan di Ujung Kulon. Menhut menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Penegasan ini menjadi krusial karena setiap aktivitas pertambangan yang menggunakan kawasan hutan wajib mengantongi PPKH dari Kemenhut.

Hingga saat ini, tidak terdapat izin usaha pertambangan di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun di perairan sekitarnya. Seluruh kebijakan pengelolaan kawasan dipastikan tetap berorientasi pada perlindungan ekosistem dan keberlangsungan habitat alami badak jawa. “Saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” tegas Menhut.