Wamenkum Paparkan 10 Poin Utama RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati d DPR

JAKARTA – Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) memaparkan 10 poin garis besar pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di hadapan DPR RI. Aturan ini disusun untuk menjamin kepastian hukum dari hulu ke hilir sekaligus mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Wamenkum menjelaskan bahwa perlakuan terhadap terpidana mati harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, prinsip HAM menjadi jaminan krusial agar eksekusi pidana mati tidak dilakukan secara sewenang-wenang, sekaligus menempatkan hukuman tersebut sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) demi mengayomi masyarakat.

"Keberadaan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia membawa konsekuensi bahwa negara harus memiliki mekanisme yang jelas dan terukur baik dalam penjatuhannya maupun dalam pelaksanaan putusannya," kata Wamenkum dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Ia menambahkan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia tidak boleh sekadar menjadi landasan normatif, tetapi harus diwujudkan melalui aturan hukum yang memberi kepastian di setiap tahapan.

Hal ini selaras dengan amanat Pembukaan UUD 1945 mengenai tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, serta merupakan mandat langsung dari Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).