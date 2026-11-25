Henry Indraguna Ditunjuk Jadi Sekretaris Anggota Wantimpres

JAKARTA – Henry Indraguna ditunjuk sebagai Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI). Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/M Tahun 2026 tertanggal 10 November 2026.

Profesor dengan latar ilmu hukum itu akan mendampingi Anggota Wantimpres RI M. Qodari yang bertugas di Bidang III Ekonomi dan Keuangan. Ia bertanggung jawab membantu menyiapkan analisis, informasi, serta data pendukung yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden RI dalam menjalankan pemerintahan.

Henry menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, dan hasil kerja yang terukur. "Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas penuh. Fokus utama saya adalah memastikan setiap kajian dan analisis strategis tersusun secara akurat untuk mendukung penuh tugas Anggota Wantimpres RI, terkhusus pimpinan saya M. Qodari," kata Henry dalam keterangannya, dikutip Rabu (25/11/2026).

Henry merupakan akademisi, politikus, sekaligus praktisi hukum yang kerap menyampaikan pandangan mengenai berbagai persoalan kenegaraan dan kebangsaan. Pengalaman tersebut dinilai relevan dengan tanggung jawab barunya, terutama dalam mendukung tugas Wantimpres di bidang ekonomi dan keuangan melalui perspektif hukum.

Kombinasi keahlian di bidang hukum, politik, serta pemahaman terhadap persoalan ekonomi dan keuangan diharapkan dapat memperkuat kualitas kajian yang disiapkan bagi M. Qodari. Selanjutnya, berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menentukan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.