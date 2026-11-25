Raja Nikel Arif Kurniawan Terdeteksi di Luar Negeri, Kejagung: Kita Akan Cekal!

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan Arif Kurniawan selaku beneficial owner atau penerima manfaat PT BSJ Tbk, terdeteksi berada di luar negeri. Arif diketahui belum memenuhi panggilan penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, penyidik telah berupaya menghadirkan Arif untuk menjalani pemeriksaan. Namun, hingga kini yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut.

"Yang jelas dalam proses penyidikan ini, tim penyidik telah melakukan pemanggilan, berusaha untuk menghadirkan yang bersangkutan, dan sampai saat ini yang bersangkutan belum hadir," kata Anang dalam konferensi pers di Kejagung, Rabu (25/11/2026).

Anang menyebut penyidik telah berupaya untuk mendeteksi dan melacak keberadaan Arif. Informasi terakhir tersangka ada di luar negeri.



“Luar wilayah Negara Republik Indonesia. Sementara untuk keberadaan yang bersangkutan sedang penyidik telusuri, dan kami tidak, untuk kepentingan penyidikan, sementara kami tidak bisa kemukakan," ujarnya.

Terkait langkah pencekalan, Anang menyebut prosesnya tengah berjalan. Namun, dia belum memerinci tahapan yang telah dilakukan penyidik. "Iya. Proses, dalam proses itu. Nanti proses kan ada mekanisme, ya," katanya.

Dia juga mengungkapkan Arif telah mangkir dari panggilan penyidik lebih dari tiga kali. Sementara itu, terkait kemungkinan penerbitan red notice, Anang menyebut masih ada sejumlah tahapan yang harus dipenuhi.

"Kalau untuk melanjut ke nanti ke pihak melalui red notice kan nanti melalui Interpol, nanti ada syarat-syarat, ada proses-proses yang harus dipenuhi," tutur Anang.

Menurut dia, penyidik nantinya akan berkoordinasi dengan National Central Bureau (NCB), pihak imigrasi, Kementerian Luar Negeri, hingga atase terkait untuk proses tersebut.

Sementara itu, terkait dugaan pengalihan aset ke luar negeri, Anang memastikan penyidik telah melakukan penyitaan dan pemblokiran terhadap aset yang terdeteksi berada di Indonesia.