Mukernas II MUI Perkuat Peran Agama dalam Kehidupan Berbangsa

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengevaluasi capaian program sepanjang 2026 dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II MUI 2026. Evaluasi menjadi pijakan untuk menyusun langkah dan program organisasi pada 2027 mendatang.

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar mengatakan Mukernas II juga membahas penguatan peran ulama dan agama di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, serta transformasi dan tata kelola organisasi.

“Capaian-capaian yang sudah kita lakukan pada tahun 2026, yang itu semua akan menjadi bahan evaluasi bagi kita sekalian untuk kemudian nanti kita starting point pada tahun 2027 yang akan datang,” ujar Anwar saat membuka Mukernas II MUI di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2026).

Anwar menjelaskan, peran agama memiliki ruang yang cukup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut patut disyukuri karena Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler.

“Ketika kita bicara tentang peran ulama atau peran agama di dalam memberikan satu guidance, di dalam memberikan satu edukasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah bersyukur,”ujarnya.

“Bersyukur ke hadirat Allah subhanahu wa taala bahwa kita ini menjadi bangsa yang walaupun negara kita ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler,” sambungnya.

Anwar menilai nilai-nilai agama memiliki ruang untuk diperjuangkan dan memberikan ruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia mencontohkan sejumlah aspek kehidupan yang melibatkan nilai maupun praktik keagamaan, seperti penyelenggaraan ibadah haji, ekonomi syariah, hingga zakat.

“Walaupun negara kita ini bukan negara agama, tapi nilai-nilai agama itu mempunyai ruang yang cukup untuk diperjuangkan, akan memberikan satu ruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang harus kita syukuri,” ujarnya.

Dia juga menyoroti pentingnya kehidupan beragama dalam membangun kehidupan nasional. Menurutnya, nilai-nilai agama diharapkan turut memberikan warna dan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anwar turut menyinggung sejumlah persoalan sosial, seperti perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkotika, hingga penyadapan, yang menurutnya masih menjadi tantangan di tengah kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Pengarah Mukernas II MUI 2026 KH Masyhuril Khamis mengatakan forum tersebut juga akan menghasilkan taujihat atau arahan strategis terkait persoalan keumatan dan kebangsaan.