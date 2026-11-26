Tekan Polusi Udara, Pemerintah Dorong Percepatan Mobilitas Hijau

JAKARTA - Pemerintah daerah harus mempercepat penerapan transportasi rendah emisi, salah satunya melalui penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Transformasi menuju pembangunan rendah emisi harus menjadi agenda strategis bersama.

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, tantangan pembangunan nasional maupun global menuntut perubahan kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan.

“Transformasi menuju pembangunan rendah emisi saat ini bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional dan global,” ujar Wiyagus dalam keterangannya dikutip Kamis (26/11/2026).

Ia menjelaskan, elektrifikasi kendaraan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan penggunaan kendaraan listrik. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan infrastruktur pengisian daya, kecukupan pasokan listrik, pemanfaatan energi bersih, penguatan industri, hingga ketersediaan skema pembiayaan.

Di tingkat daerah, langkah tersebut harus dibarengi pengembangan transportasi publik dan pengendalian emisi kendaraan bermotor. Mengingat pencemaran udara tidak mengenal batas administratif, penanganannya membutuhkan kerja sama lintas daerah dengan dukungan pemerintah pusat.