Status Gunung Anak Krakatau Turun Jadi Waspada, Ini Peringatan Badan Geologi

JAKARTA - Aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menunjukkan penurunan signifikan. Badan Geologi pun menurunkan status gunung api tersebut dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada), terhitung sejak 26 November 2026 pukul 11.00 WIB.

Kepala Badan Geologi, Lana Saria, mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau selama periode 18–25 November 2026.

"Penurunan tingkat aktivitas Gunungapi Anak Krakatau dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada) didasarkan pada hasil pengamatan kegempaan, deformasi, emisi gas SO2, serta anomali panas yang menunjukkan penurunan aktivitas secara signifikan," kata Lana dalam laporannya, Jumat (27/11/2026).

Berdasarkan pengamatan visual selama periode tersebut, Gunung Anak Krakatau terlihat jelas hingga tertutup kabut. Asap kawah berwarna putih hingga kelabu teramati dengan ketinggian sekitar 5–20 meter di atas kawah.

Sementara itu, pemantauan menggunakan citra satelit Sentinel tidak menunjukkan adanya emisi gas SO2 maupun anomali panas di sekitar kawah.

Dari hasil pemantauan instrumental, tercatat tiga kali gempa hembusan, satu kali gempa tornillo, dua kali gempa low frequency, 11 kali gempa hybrid/fase banyak, enam kali gempa tremor menerus, serta dua kali gempa tektonik jauh.

Energi aktivitas vulkanik yang tercermin melalui nilai perataan amplitudo RSAM (*Real-time Seismic Amplitude Measurement*) juga menunjukkan tren penurunan.