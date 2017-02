BUKIT AMAN – Deputi Kepolisian Diraja Malaysia Inspektur Jenderal Tan Sri Noor Rashid Ibrahim menggelar konferensi pers di Markas Kepolisian Malaysia, Bukit Aman, pada hari ini, Minggu 19 Februari 2017, pukul 14.00 waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan sejumlah hasil penyelidikan terkini polisi terkait kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri Presiden Korea Utara Kim Jong-un.

Ada sedikitnya 10 orang yang diduga terlibat dalam upaya pembunuhan Kim Jong-nam di Terminal II Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Senin 13 Februari 2017. Delapan orang di antaranya pria dan dua lagi perempuan.

Four North Korean suspects have been identified who Malaysia's deputy IG says could help very much in the case. #KimJongNam pic.twitter.com/eJABGgYUDz— Sumisha Naidu (@SumishaCNA) February 19, 2017